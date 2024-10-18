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Орбан назвал большой ошибкой отказ Евросоюза от контактов с Россией из-за конфликта в Украине

18 октября 2024 07:12
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На фоне смены политического ландшафта в Европе, Брюссель и национальные правительства находят все больше разногласий в общей политике. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал большой ошибкой отказ Евросоюза от контактов с Россией относительно конфликта в Украине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орбан назвал большой ошибкой отказ Евросоюза от контактов с Россией из-за конфликта в Украине-2

Он подчеркнул, что для урегулирования кризиса необходимо вести переговоры, а также указал на то, что Запад проигрывает противостояние, о чем свидетельствует ситуация на поле боя. Кроме того, политик упрекнул еврочиновников в неэффективности санкций против Минска и Москвы, что только ставит европейские страны в неудобное положение.

# Международная политика # Виктор Орбан

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