На саммите ЕС решили ужесточить миграционный контроль на границах с Беларусью и Россией

Очередные абсурдные заявления звучат из Брюсселя. На саммите ЕС приняли решение ужесточить миграционный контроль на границах с Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, государства Балтии и Польша неоднократно обвиняли Беларусь в том, что мы якобы намеренно отправляем беженцев из стран Ближнего Востока и Азии на их территорию, чтобы подорвать европейскую демократию. В попытках найти предлог для ужесточения контроля у наших рубежей и наращивания численности воинского контингента, еврочиновники не придумали ничего лучше, чем заявить, что они имеют дело с некой «политизированной миграцией».