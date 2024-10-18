На саммите ЕС решили ужесточить миграционный контроль на границах с Беларусью и Россией

Очередные абсурдные заявления звучат из Брюсселя. На саммите ЕС приняли решение ужесточить миграционный контроль на границах с Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередные абсурдные заявления звучат из Брюсселя. На саммите ЕС приняли решение ужесточить миграционный контроль на границах с Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, государства Балтии и Польша неоднократно обвиняли Беларусь в том, что мы якобы намеренно отправляем беженцев из стран Ближнего Востока и Азии на их территорию, чтобы подорвать европейскую демократию. В попытках найти предлог для ужесточения контроля у наших рубежей и наращивания численности воинского контингента, еврочиновники не придумали ничего лучше, чем заявить, что они имеют дело с некой «политизированной миграцией».
Абсурдность таких обвинений очевидна, особенно на фоне происходящего в этих самых «демократических» странах. В нарушении собственных норм и законов ЕС польские, литовские и латвийские силовики применяют самые жестокие меры борьбы с мигрантами: беззащитных людей подвергают пыткам, калечат, обворовывают, насильно вытесняют на сопредельную территорию. Обвинения в нарушении прав человека эти страны отвергают, а ЕС, глядя на это, бездействует, более того, поощряет беспредел на рубежах.