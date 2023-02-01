Инфляция во Франции подскочила до 7%

Новости Франции. Во Франции инфляция, уровень которой был одним из самых низких в ЕС, подскочила до 7 %. Об этом сообщили в национальном статуправлении. По данным ведомства, больше всего в стране подорожали энергоносители. За год их стоимость увеличилась почти на 16,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вторыми по росту цен стали продукты питания – 13,2 %. Услуги подорожали на 2,6 %. Рост инфляции связан в первую очередь с подорожанием электроэнергии и увеличением расходов на выпуск товаров и продуктов питания.
Читайте также:
Такого не было за всю историю наблюдений – в мире зафиксирован рекордный рост цен на продукты
Норвежский пенсионный фонд понёс рекордные убытки – инфляция
Более 70% американцев считают, что экономика США ухудшается
Подписывайтесь на нас в Telegram!