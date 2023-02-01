Прямой эфир

Инфляция во Франции подскочила до 7%

01 февраля 2023 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции инфляция, уровень которой был одним из самых низких в ЕС, подскочила до 7 %. Об этом сообщили в национальном статуправлении. По данным ведомства, больше всего в стране подорожали энергоносители. За год их стоимость увеличилась почти на 16,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция во Франции подскочила до 7%-1

Вторыми по росту цен стали продукты питания – 13,2 %. Услуги подорожали на 2,6 %. Рост инфляции связан в первую очередь с подорожанием электроэнергии и увеличением расходов на выпуск товаров и продуктов питания.

Читайте также:

Такого не было за всю историю наблюдений – в мире зафиксирован рекордный рост цен на продукты

Норвежский пенсионный фонд понёс рекордные убытки – инфляция

Более 70% американцев считают, что экономика США ухудшается

 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Птиц отправили на пенсию. Павлинам при соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке исполнился 21 год
01 февраля 2023 12:52

Птиц отправили на пенсию. Павлинам при соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке исполнился 21 год

Кролик или кот? Жители разных азиатских стран сами выбирают, какому животному посвятить год
01 февраля 2023 12:50

Кролик или кот? Жители разных азиатских стран сами выбирают, какому животному посвятить год

Класс кроликов открыли в китайских зоопарках
01 февраля 2023 11:37

Класс кроликов открыли в китайских зоопарках