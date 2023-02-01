Инфляция во Франции подскочила до 7%

Новости Франции. Во Франции инфляция, уровень которой был одним из самых низких в ЕС, подскочила до 7 %. Об этом сообщили в национальном статуправлении. По данным ведомства, больше всего в стране подорожали энергоносители. За год их стоимость увеличилась почти на 16,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.