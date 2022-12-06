Global Times: Европа может быть втянута в затяжной конфликт, если продолжит следовать за США

Европа рискует быть втянутой в затяжной конфликт, если продолжит следовать за Вашингтоном. Подобные прогнозы появились на страницах издания Global Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, как отмечает автор, Германии и Франции следует перестать «подчиняться политике США в отношении России». Не обошли стороной в тексте и участие НАТО в конфликте. По мнению обозревателя издания, альянс не привносит в Европу особого чувства безопасности. Напротив, лишь усложняет ситуацию, используя ее в своих целях. В результате чего Москва вынуждена давать отпор.