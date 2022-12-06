40% немцев готовы покупать и дарить подержанные вещи

Новости Германии. Ощутили давление энергокризиса и жители Германии. Особенно в преддверии Рождества, когда появляются новые, в том числе незапланированные траты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, порядка 40 % немцев готовы приобретать и дарить подержанные вещи. Зима – сезон подарков, поэтому вопрос актуальный. Наиболее популярными, как показывают результаты опроса, стали подержанные предметы интерьера и декора, аксессуары или электроника. Приобрести их можно, в частности, на онлайн-платформах.