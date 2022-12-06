7 человек погибли при взрыве автобуса в Афганистане

Новости Афганистана. Семь человек погибли, шестеро получили ранения при подрыве автобуса в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – сотрудники нефтяной компании, которые ехали на работу. По данным полиции, предварительной причиной взрыва явилась заложенная на дороге мина. ЧП произошло в нескольких метрах от рынка, где обычно много посетителей. На данный момент ни одна из афганских группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.