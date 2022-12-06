Французские архитекторы построили съедобный пряничный город к Рождеству

Новости Франции. Архитекторы построили к Рождеству съедобный пряничный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работали над таким угощением больше месяца.

В результате имбирный дом получился не только красивым, но и вкусным, уверены создатели. Правда, пока никто не пробовал. Посвятили рождественский подарок заботе о климате.

Джозеф Гудвин, дизайнер:

Тема действительно важна. Таким образом мы хотели обратить внимание людей на заботу об окружающей среде. Просто мы сделали это весело и необычно с помощью огромного пряника.