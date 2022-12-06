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Французские архитекторы построили съедобный пряничный город к Рождеству

06 декабря 2022 13:02
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Новости Франции. Архитекторы построили к Рождеству съедобный пряничный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работали над таким угощением больше месяца.

Французские архитекторы построили съедобный пряничный город к Рождеству-1

В результате имбирный дом получился не только красивым, но и вкусным, уверены создатели. Правда, пока никто не пробовал. Посвятили рождественский подарок заботе о климате.

Французские архитекторы построили съедобный пряничный город к Рождеству-4

Джозеф Гудвин, дизайнер:
Тема действительно важна. Таким образом мы хотели обратить внимание людей на заботу об окружающей среде. Просто мы сделали это весело и необычно с помощью огромного пряника.

Французские архитекторы построили съедобный пряничный город к Рождеству-7

Жителей такая съедобная инсталляция впечатлила, впрочем, как и отдельные детали города. В нем есть дороги из шоколада, светофоры из мармелада, снег из мастики и много других авторских находок.

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# Рождество # Джозеф Гудвин # Новости Франции # Фотофакт

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