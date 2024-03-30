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Главы дипмиссий почтили память жертв теракта в Красногорске

30 марта 2024 13:51
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Цветы, венки и свечи. Сотни человек собрались у здания «Крокус Сити Холла» в Красногорске, чтобы почтить память жертв кровавого теракта. 30 марта 9 дней с момента трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы дипмиссий почтили память жертв теракта в Красногорске-1

Для белорусов и россиян – это общая боль. Атака боевиков унесла 144 жизни, в том числе и троих наших соотечественников. Информацию подтвердили в посольстве Беларуси в России. К стихийному мемориалу у концертного зала прибыли представители дипломатических миссий. Память безвременно ушедших почтил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Участие в церемонии приняли также руководители посольств США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Минута молчания – и в небо взмыли десятки белых воздушных шаров.

Главы дипмиссий почтили память жертв теракта в Красногорске-4

Число пострадавших в результате нападения продолжает расти. Согласно последним данным МЧС России, в списке уже более 550 человек. Многие до сих пор остаются в больницах.

# Теракт # Дмитрий Крутой

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