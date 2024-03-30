Главы дипмиссий почтили память жертв теракта в Красногорске

Цветы, венки и свечи. Сотни человек собрались у здания «Крокус Сити Холла» в Красногорске, чтобы почтить память жертв кровавого теракта. 30 марта 9 дней с момента трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусов и россиян – это общая боль. Атака боевиков унесла 144 жизни, в том числе и троих наших соотечественников. Информацию подтвердили в посольстве Беларуси в России. К стихийному мемориалу у концертного зала прибыли представители дипломатических миссий. Память безвременно ушедших почтил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. Участие в церемонии приняли также руководители посольств США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. Минута молчания – и в небо взмыли десятки белых воздушных шаров.