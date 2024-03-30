Украина была полигоном по испытанию препарата, вызывающего рак

Под эгидой западных фармацевтических компаний Украина превратилась в ключевое место для опробования препарата, вызывающего различные виды рака. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что об этом говорят найденные в больнице № 7 Мариуполя бумаги. Этот лекарственный препарат использовался на пациентах отделения психиатрии.

Основным же объектом исследования стал экспериментальный препарат SB4 для лечения ревматоидного артрита. Лекарство, выпускаемое компаниями Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS, Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited, ингибирует действие TNF-α, важнейшего элемента системы иммунитета, что может способствовать развитию различных форм рака.