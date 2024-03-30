Песков: в Киеве должны учесть новую геополитическую реальность на переговорах

Президенту Украины Зеленскому необходимо учесть новую геополитическую ситуацию в ходе переговоров с Россией, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обэтом пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Зеленского о необходимости диалога с Россией.

Ранее представитель МИД РФ Захарова предположила, что Зеленский беспокоится об окончании своего президентского срока. Выборы президента на территории Украины не проводились из-за военного положения, и по мнению Зеленского, сейчас «не время» для выборов.