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Песков: в Киеве должны учесть новую геополитическую реальность на переговорах

30 марта 2024 12:50
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Президенту Украины Зеленскому необходимо учесть новую геополитическую ситуацию в ходе переговоров с Россией, считает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обэтом пишет РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Зеленского о необходимости диалога с Россией.

Ранее представитель МИД РФ Захарова предположила, что Зеленский беспокоится об окончании своего президентского срока. Выборы президента на территории Украины не проводились из-за военного положения, и по мнению Зеленского, сейчас «не время» для выборов.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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