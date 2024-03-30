ЕС запретил турецкой авиакомпании полеты через свою территорию из-за связей с РФ

Евросоюз запретил авиакомпании Southwind Airlines, расположенной в Анталье, полеты в страны Евросоюза из-за «связей» с РФ, сообщает Turizm Güncel. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было объявлено в четверг на основании санкций, принятых в 2014 году в отношении России в связи с украинским кризисом.

В Ассоциации российских туроператоров (АТОР) рассказали, что из-за запрета ЕС на работу компании Southwind был отложен рейс, на котором российские туристы летели в Москву из Шарм-эль-Шейха. Тем не менее полеты из Турции, куда Southwind также выполняет рейсы из России, будут выполняться, хотя и с незначительными опозданиями.

Ранее агентство по транспорту и коммуникациям Финляндии Traficom не позволило Southwind Airlines осуществлять рейсы в Финляндию из-за ее «связей с Россией».