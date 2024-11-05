Лазуткин: выборы в США – шоу для бедных, политика остаётся плюс-минус такой же

Андрей Лазуткин, политолог:

Выборы в США – это борьба ресурсов, но с определенного порога (на этих выборах – после миллиарда долларов) становится неважно, сколько у кандидата денег, потому что вся возможная реклама куплена и вся агитация проведена. Дальше работает либо психология, либо личный фактор, то есть результат определяет набор случайностей.

Но чтобы прийти к этой ситуации якобы демократии, надо сначала иметь миллиард долларов. И только когда, несмотря на вложенные деньги, исход неясен, кандидат начинает жарить картошку, ездить на мусоровозе и рассказывать, как он собирается закончить войну в Украине. Все это уже не про деньги, а про народную любовь.

Но специфика в том, что штатов 50, а народная любовь нужна только в 7. Это колеблющиеся штаты, где могут выбрать как демократа, так и республиканца. В остальных 43-х никакого выбора нет, там жесткое разделение на синих и красных, которое соблюдается поколениями. Есть корпоративные группы, которые столетиями работают с одной из партий, так и семьи, которым принадлежат эти корпорации.

И есть народ попроще – религиозные, национальные, половые меньшинства, которые голосуют строго за определенного кандидата, потому что так им говорят лидеры мнений. Как эта схема может меняться? Только изнутри, когда на рынке капитала раз в десять лет появляются новые сектора, которых раньше не было: Microsoft – компьютеры, Facebook – социальные сети, Apple – телефоны, Amazon – интернет-магазины, Илон Маск – электромобили. И только появление нового источника огромных прибылей может как-то повлиять на расклад в политике, а не голос ковбоя с ранчо или черной женщины, это сказки.