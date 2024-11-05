Лазуткин: выборы в США – шоу для бедных, политика остаётся плюс-минус такой же

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его рубрика «Занимательная политология» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Выборы в США – это борьба ресурсов, но с определенного порога (на этих выборах – после миллиарда долларов) становится неважно, сколько у кандидата денег, потому что вся возможная реклама куплена и вся агитация проведена. Дальше работает либо психология, либо личный фактор, то есть результат определяет набор случайностей.
Но чтобы прийти к этой ситуации якобы демократии, надо сначала иметь миллиард долларов. И только когда, несмотря на вложенные деньги, исход неясен, кандидат начинает жарить картошку, ездить на мусоровозе и рассказывать, как он собирается закончить войну в Украине. Все это уже не про деньги, а про народную любовь.
Но специфика в том, что штатов 50, а народная любовь нужна только в 7. Это колеблющиеся штаты, где могут выбрать как демократа, так и республиканца. В остальных 43-х никакого выбора нет, там жесткое разделение на синих и красных, которое соблюдается поколениями. Есть корпоративные группы, которые столетиями работают с одной из партий, так и семьи, которым принадлежат эти корпорации.
И есть народ попроще – религиозные, национальные, половые меньшинства, которые голосуют строго за определенного кандидата, потому что так им говорят лидеры мнений. Как эта схема может меняться? Только изнутри, когда на рынке капитала раз в десять лет появляются новые сектора, которых раньше не было: Microsoft – компьютеры, Facebook – социальные сети, Apple – телефоны, Amazon – интернет-магазины, Илон Маск – электромобили. И только появление нового источника огромных прибылей может как-то повлиять на расклад в политике, а не голос ковбоя с ранчо или черной женщины, это сказки.
Поэтому выборы в США – это такое шоу для бедных, которое при смене действующего лица не меняет движущие силы в государстве. Выбирать можно умного, глупого, старого, молодого – а политика получается плюс-минус одна и та же, потому что структура капитала меняется не через выборы. Отсюда войны при всех президентах, участие в госпереворотах, преступность, нелегальная миграция, наркотрафик – потому что у этих явлений остается внутренний заказчик, как бы выборы ни прошли.
И только если соревнуются миллиардеры, если у них собственные ручные СМИ, если группы, которые они представляют, находятся в жестком противостоянии, а во внешней политике развилка – воевать с Ираном, Россией или Китаем – только тогда в бюллетене появляется какой-то реальный выбор. То есть можно выбрать хотя бы персоналию.
Но человек все равно голосует за кота в мешке. Никто внятно не может сказать, что будет с Украиной и Ближним Востоком в случае победы Харрис или Трампа, этого сами кандидаты не объяснили. Но пока по всем штатам, которые колеблются, перевес у Трампа, так что, скорее всего, победит он, как более яркий кандидат. Только проблема в том, что половина избирателей (а это 80 миллионов человек) голосуют дистанционно и досрочно, по почте или онлайн. Это огромное поле для фальсификаций, и вместо единых правил голосования обе партии сознательно оставляют дыры в законе, чтобы трактовать их в свою пользу на уровне каждого штата, где они контролируют суды и местный актив.
А где-то бюллетени можно просто сжечь, как на видео. Поэтому это не борьба честного Трампа против нечестной Харрис, а борьба двух встречных фальсификаций.
Далее смотрите в видео.