Власти боятся беспорядков на выборах – Нацгвардия США приведена в полную боеготовность

Финал противостояния республиканцев и демократов. В США сегодня основной день голосования на президентских выборах, которые рискуют стать самыми скандальными в истории. На пост претендуют бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп и действующий вице-президент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Исход этой гонки предсказать сложно. Опросы показывают, что ни у кого из претендентов на президентское кресло существенного преимущества нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За кандидатов готовы отдать голос практически равное количество избирателей – разница в пользу Харрис буквально в один-два процента. К слову, Трамп уже заявил, что не исключает возможность своего проигрыша. Несмотря на то, что голосование в самом разгаре, последние избирательные участки закроются только к 8 утра по Минску. Уже сейчас звучат сомнения в чистоте его проведения. Дело в том, что более половины избирателей голосуют дистанционно, по почте или онлайн. А это дает большие возможности для фальсификаций.

Огромное количество скандалов также связано с голосованием умерших и нелегалов, отмечаются и попытки сторон присовокупить голоса американской диаспоры за рубежом. К тому же и демократы, и республиканцы сознательно оставляют прорехи в законе, чтобы трактовать их в свою пользу на уровне каждого штата, где они контролируют местные власти. Поэтому нынешние выборы скорее не борьба обещаний кандидатов, а соревнование по фальсификации результатов голосования. В свою очередь, эксперты считают, что вне зависимости от исхода выборов, недовольства в американском обществе не избежать. Об этом говорят и простые жители США. К заверениям сделать их жизнь лучше они относятся скептически, к тому же боятся, что ситуация может выйти из-под контроля.

Многие говорят, что боятся того, что произойдет после этих выборов. Я просто знаю, что независимо от того, кто придет в Белый дом, все будет по-старому. Что бы они ни обещали, они ничего для нас не сделают. Высокая стоимость жизни как была, так и останется. Ничего не изменится.

Я думаю, кто бы ни победил, будет хаос. Я не думаю, что какая-либо партия или какой-либо человек представляет всех нас в равной степени, и этого никогда не происходит. Но это то, что есть, и я просто думаю, что будет хаос. А мы хотим спокойствия и благополучия.

Ну, я молюсь о мирных выборах. Я боюсь, что они могут стать немного дикими и выйти из-под контроля. Страшно опять пережить беспорядки, которые были четыре года назад.