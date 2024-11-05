Государство нам в этом не помощник – как поляки справляются с последствиями наводнений?

Разочарованы политикой своих властей и жители Польши. В ряду хронических проблем, таких как рост цен и падение уровня жизни, появляются новые. Среди самых острых – катастрофические последствия недавних наводнений. Как выяснилось, пострадавшие от стихии поляки до сих пор остаются один на один со своей бедой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местных СМИ, от большой воды пострадали почти 60 тысяч человек. Многие из них лишились жилья. Власти обещали помочь и поддержать людей, но до конкретных дел так и не дошло. Например, те, у кого были застрахованы квартиры или дома, теперь не могут получить компенсации. Компании отказываются их выплачивать под разными предлогами. Либо выделяют такие суммы, которые не покрывают и сотой части расходов на ремонт. Арендовать новое жилье тоже невозможно. Владельцы домов, пользуясь ситуацией, взвинтили цены на аренду в несколько раз. В итоге люди вынуждены выкручиваться из ситуации кто как может.

Засучив рукава, идем восстанавливать дом сами. Рассчитываем только на помощь добрых людей, потому что сами мы не справимся. Мы не можем решить проблем с материалами и строителями. Государство нам в этом не помощник. Поэтому будем как-то сами восстанавливать все потерянное. Надеюсь, что скоро сможем вернуться к нормальной жизни.