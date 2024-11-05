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Государство нам в этом не помощник – как поляки справляются с последствиями наводнений?

05 ноября 2024 18:22
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Разочарованы политикой своих властей и жители Польши. В ряду хронических проблем, таких как рост цен и падение уровня жизни, появляются новые. Среди самых острых – катастрофические последствия недавних наводнений. Как выяснилось, пострадавшие от стихии поляки до сих пор остаются один на один со своей бедой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство нам в этом не помощник – как поляки справляются с последствиями наводнений?-2

По данным местных СМИ, от большой воды пострадали почти 60 тысяч человек. Многие из них лишились жилья. Власти обещали помочь и поддержать людей, но до конкретных дел так и не дошло. Например, те, у кого были застрахованы квартиры или дома, теперь не могут получить компенсации. Компании отказываются их выплачивать под разными предлогами. Либо выделяют такие суммы, которые не покрывают и сотой части расходов на ремонт. Арендовать новое жилье тоже невозможно. Владельцы домов, пользуясь ситуацией, взвинтили цены на аренду в несколько раз. В итоге люди вынуждены выкручиваться из ситуации кто как может.

Государство нам в этом не помощник – как поляки справляются с последствиями наводнений?-4

Засучив рукава, идем восстанавливать дом сами. Рассчитываем только на помощь добрых людей, потому что сами мы не справимся. Мы не можем решить проблем с материалами и строителями. Государство нам в этом не помощник. Поэтому будем как-то сами восстанавливать все потерянное. Надеюсь, что скоро сможем вернуться к нормальной жизни.

Государство нам в этом не помощник – как поляки справляются с последствиями наводнений?-6

Возмутил поляков и тот факт, что Варшава, выпросив у ЕС 5 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихии, непонятно куда направила эти средства. Явно не на поддержку жителей пострадавших районов. Зато у правительства всегда есть деньги на укрепление границы с Беларусью. На это уже ушло 400 миллионов долларов. Еще одна популярная статья – рекордные военные расходы. В будущем году они превысят 40 миллиардов долларов.

# Польша # Наводнение

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