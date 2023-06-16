Главу ГУР Украины Буданова после ранения в тяжёлом состоянии вывезли в Берлин

Руководитель главного управления разведки оборонного ведомства Украины был серьезно ранен в конце мая. Его экстренно доставили в берлинскую больницу, где Кирилл Буданов находится в тяжелом состоянии, информирует РИА Новости.

Ранения глава украинского ГУР получил в результате удара со стороны российских военных по штаб-квартире управления разведки в столице Украины. Сообщается, что после произошедшего Буданов специальным бортом ВВС Штатов через Польшу был доставлен в ФРГ. Его лечат в медицинском учреждении в Берлине, где медики продолжают бороться за его жизнь.

Ранее в СМИ распространялась информация о высказываниях Буданова касательно русских. Глава ГУР заявлял, что спецслужбы страны убивали и будут далее убивать российских граждан в любой точке мира. Он признал причастность Киева к террористическим актам в отношении известных россиян.