Россия призвала создать независимую комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках»

Россия намерена добиться международного расследования взрывов на «Северных потоках». А после наказать тех, кто совершил эти преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом завил первый заместитель постпреда России при ООН. Ранее Москва даже разработала проект резолюции Совбеза ООН, призывая незамедлительно создать международную независимую комиссию для расследования взрывов. Однако обратной связи до сих пор не последовало.