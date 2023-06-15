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Власти Косово запретили въезд всем грузовикам с сербскими товарами

15 июня 2023 20:11
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Власти Косово запретили въезд всем грузовикам с сербскими товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Косово запретили въезд всем грузовикам с сербскими товарами-1

Как заявили местные власти, такое решение принято из соображений безопасности, поскольку накануне сербские власти задержали трех сотрудников косовской полиции. Администрация Приштины обвинила Белград в похищении правоохранителей, после чего закрыла въезд на свою территорию. На границе сразу же образовалась огромная очередь из грузовиков. Однако Европейский союз такое решение не поддержал. В ЕС даже согласовали карательные меры в отношении премьер-министра Косово, обвинив его в неспособности предпринять шаги для разрядки конфликта.

# Международная политика # Фотофакт

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