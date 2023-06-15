Новости Франции. Во Франции из-за земельного конфликта погибла 11-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее застрелил сосед-голландец, когда она гуляла возле своего дома. Серьезные ранения получили и родители ребенка. Полиции удалось задержать мужчину. По словам местного прокурора, мотивом для преступления стал давний конфликт из-за участка земли, примыкающего к двум домам.