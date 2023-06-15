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Во Франции из-за земельного конфликта погибла 11-летняя девочка

15 июня 2023 20:11
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Новости Франции. Во Франции из-за земельного конфликта погибла 11-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за земельного конфликта погибла 11-летняя девочка-1

Ее застрелил сосед-голландец, когда она гуляла возле своего дома. Серьезные ранения получили и родители ребенка. Полиции удалось задержать мужчину. По словам местного прокурора, мотивом для преступления стал давний конфликт из-за участка земли, примыкающего к двум домам.

# Убийство # Новости Франции # Фотофакт

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