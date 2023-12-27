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Главу ДНР Пушилина в Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

27 декабря 2023 14:19
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Глава ДНР Денис Пушилин решением суда в Украине заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения, пишет РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

Ведомство сообщает, что причиной предъявления обвинения выступает распоряжение главы ДНР о проведении референдума о присоединении республики к Российской Федерации.

Так, Пушилину предъявляют обвинения за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность», сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

# Международная политика # Денис Пушилин

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