Брат Шумахера рассказал, что Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о состоянии здоровья его брата Михаэля, пишет РИА Новости со ссылкой на Yahoo Sports.

В 2023 году автогонщик Михаэль Шумахер, являющийся семикратным чемпионом мира, получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах. С момента случившегося семья Шумахера редко передавала информацию в СМИ относительно состояния его здоровья.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль несмотря на возможности медицины не может жить также, как это было раньше. Также он отметил, что ситуация, произошедшая с Михаэлем, внесла изменения в жизнь всей семьи.