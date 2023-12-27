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Брат Шумахера рассказал, что Михаэль не сможет жить полноценной жизнью

27 декабря 2023 14:02
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о состоянии здоровья его брата Михаэля, пишет РИА Новости со ссылкой на Yahoo Sports.

В 2023 году автогонщик Михаэль Шумахер, являющийся семикратным чемпионом мира, получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах. С момента случившегося семья Шумахера редко передавала информацию в СМИ относительно состояния его здоровья.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его брат Михаэль несмотря на возможности медицины не может жить также, как это было раньше. Также он отметил, что ситуация, произошедшая с Михаэлем, внесла изменения в жизнь всей семьи.

# травматология # Михаэль Шумахер

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