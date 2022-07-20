Главная европейская угольная держава осталась без ресурсов. Почему поляки рискуют замёрзнуть зимой?

Новости Польши. Польша оказалась на грани краха энергорынка. Об этом говорится в публикации газеты «Польская мысль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране рухнул рынок угля из-за поспешного решения Варшавы ввести запрет на его импорт из России. А так называемая «зеленая» энергетическая политика ЕС только ускорила этот процесс.

Из-за того, что зимой страна может оказаться без угля, в Польше возникла настоящая паника. И этот дефицит – полный абсурд. Ведь это главная европейская угольная держава. Но Варшава оказалась заложником политики ЕС. Польша не может увеличить добычу и пополнить запасы. Так как страна, по указанию Брюсселя, находится в процессе ликвидации угледобычи, и вслед за этим – энергетики, работающей на ней. Журналисты обвинили Евросоюз в «выкручивании рук». Ведь именно он заставил Варшаву пойти на этот опасный шаг, угрожая тем, что заберет назад субсидии. Как резюмирует издание, эта политика создала угрозу основной потребности каждого человека – обеспечении теплом.

Читайте также:

Гражданам Польши в Украине могут предоставить особые права

Матеуш Моравецкий объявил, что в Польше закончился уголь

Польское правительство будет регулировать потребление газа