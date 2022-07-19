Гражданам Польши в Украине могут предоставить особые права

Украинский парламент утвердил законопроект об особых правах для граждан Польши в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, поляки смогут наниматься на работу, не получая соответствующих разрешений для иностранцев, вести хозяйственную деятельность наравне с гражданами Украины и претендовать на выплату социальных пособий. Кроме этого они смогут бесплатно учиться в университетах, получать медицинскую помощь и компенсацию при утрате трудоспособности. По словам украинских депутатов, данный законопроект демонстрирует единство украинцев с поляками.