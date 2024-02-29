В Украине военные РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в Херсонской области

На Тендровской косе, которая располагается в Херсонской области, была нейтрализована диверсионная группа украинской стороны ВС Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ССО ВСУ.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины признали это. Согласно имеющимся данным, погибшие солдаты проходили службу в 73-морском центре специальных операций. Ранее, 28 февраля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждал, что Вооруженные силы России уничтожили данную диверсионную группу.