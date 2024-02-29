Туск: Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю

Конфликт между Варшавой и Киевом выходит на новый виток эскалации. Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю товарами. Об этом сообщил польский премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это заявление последовало за призывами польских фермеров запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Они утверждают, что из-за недобросовестной конкуренции со стороны Украины им грозит разорение. По словам Дональда Туска решение о закрытии границы будет временным и болезненным.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Я готов принимать трудные решения, когда дело касается границы с Украиной. Но мы должны найти долгосрочное решение, которое защитит польский и европейский рынок от наводнения более дешевой сельскохозяйственной продукцией. Мы хотим помочь Украине, но не можем допустить, чтобы эта помощь имела очень негативные последствия для наших граждан. Мы должны найти решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от неравной конкуренции с Украиной.