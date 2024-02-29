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Туск: Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю

29 февраля 2024 10:47
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Конфликт между Варшавой и Киевом выходит на новый виток эскалации. Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю товарами. Об этом сообщил польский премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туск: Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю-1

Это заявление последовало за призывами польских фермеров запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Они утверждают, что из-за недобросовестной конкуренции со стороны Украины им грозит разорение. По словам Дональда Туска решение о закрытии границы будет временным и болезненным.

Туск: Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю-4

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Я готов принимать трудные решения, когда дело касается границы с Украиной. Но мы должны найти долгосрочное решение, которое защитит польский и европейский рынок от наводнения более дешевой сельскохозяйственной продукцией. Мы хотим помочь Украине, но не можем допустить, чтобы эта помощь имела очень негативные последствия для наших граждан. Мы должны найти решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от неравной конкуренции с Украиной.

Туск: Польша готова временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю-7

Кроме того, польский премьер-министр пообещал, что будет требовать ужесточения торговых ограничений на продукцию из Украины в Евросоюзе. И об этом он намерен поговорить на встрече с фермерами, чтобы погасить их гнев. Туск также призвал аграриев отказаться от самых радикальных требований.

# Международная политика

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