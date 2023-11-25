Глава СБУ Малюк: для РФ будет много сюрпризов. Крымский мост обречен

В документальной ленте одного из украинских телеканалов глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк предупредил о возможной угрозе «уничтожения Крымского моста». Об этом пишет РИА Новости.

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что любое воздействие на Крым повлечет за собой эскалацию конфликта и «неизбежное возмездие». Также в Крыму считают, что планы Киева по атаке являются западной авантюрой и обернутся для Украины большой трагедией.

В 2022 году на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего произошло воспламенение семи топливных баков и обрушение моста. Российская ФСБ обвинила в инциденте власти Украины.

В 2023 г. Украина нанесла удар по Крымскому мосту с помощью двух дронов, в результате которого погибла супружеская пара и госпитализирована их дочь.