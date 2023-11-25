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Экс-премьер РФ Касьянов признан иностранным агентом

25 ноября 2023 09:25
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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего премьер-министра Михаила Касьянова и других лиц, а также ООО «ЛЮДИ». Об этом пишет РИА Новости.
 
Это было сделано на основании их участия в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также получении иностранной помощи. Касьянов, кроме того, выступал против проведения спецоперации вУкраине и участвовал в «Антивоенном Комитете России». В то же время, общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» была исключена из списка из-за ее ликвидации.

# Международная политика

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