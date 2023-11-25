Секретарь СНБО рассказал о демобилизации в Украине

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о грядущей процедуре демобилизации тех, кого призвали в армию еще до февраля прошлого года. Об этом пишет РИА Новости.

Те, кто хочет остаться, смогут подписать контракт. В то же время страны Запада в связи с тяжелыми утратами требуют от страны активизировать процесс мобилизации. Верховная рада Украины обсуждает проект закона об аннулировании отсрочек студентам, которые получают второе или третье высшее образование. С января 2022 года в Украине действует режим военного положения, и выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет запрещен.