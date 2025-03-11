Sky News: американцы ничего не хотят слышать от Киева о старых границах

Официальные лица США сообщили, что не рассматривают просьбы Украины о возврате к границам 2014 или 2022 года, сообщает Sky News, пишет РИА Новости.
Официальные лица США сообщили, что не рассматривают просьбы Украины о возврате к границам 2014 или 2022 года, сообщает Sky News, пишет РИА Новости.
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Ранее, во вторник, МИД Украины подтвердил встречу делегаций в Саудовской Аравии.
Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что целью разрешения конфликта должен стать долговременный мир, учитывающий интересы всех народов региона.