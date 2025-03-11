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Sky News: американцы ничего не хотят слышать от Киева о старых границах

11 марта 2025 13:11
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Официальные лица США сообщили, что не рассматривают просьбы Украины о возврате к границам 2014 или 2022 года, сообщает Sky News, пишет РИА Новости.

Sky News: американцы ничего не хотят слышать от Киева о старых границах-1

Фото: pixabay

Ранее, во вторник, МИД Украины подтвердил встречу делегаций в Саудовской Аравии. 

Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что целью разрешения конфликта должен стать долговременный мир, учитывающий интересы всех народов региона.

# Международная политика

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