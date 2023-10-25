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Глава Минобороны РФ Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

25 октября 2023 07:44
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Глава оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. 

Командующий группировкой войск Андрей Кузьменко доложил Шойгу, что подразделения укомплектованы специалистами и в необходимом количестве обеспечены беспилотными летательными аппаратами, которые осуществляют разведку, а также способны наносить удары, включая FPV-дроны. Глава Минобороны РФ был проинформирован и об особенностях тактики действий штурмовых отрядов при выполнении боевых задач по захвату опорных пунктов ВС Украины. 

Отмечается, что министр уделил особое внимание готовности группировки к зимнему периоду. Шойгу поручил своевременно обеспечить личный состав зимним обмундированием, а также создать дополнительный резерв зимней одежды и обуви. 

# Международная политика # Сергей Шойгу

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