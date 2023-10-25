МИД Армении вызвал посла России из-за телепередачи

Армения выразила протест России из-за программы, вышедшей на Первом канале, пишет РИА Новости.

В Министерство иностранных дел Республики Армения вызвали посла Российской Федерации в Ереване Сергея Копыркина, где ему была осуществлена передача ноты протеста. Причиной выражения протеста в адрес РФ в ведомстве называют вышедшую 23 октября 2023 года телепрограмму на Первом канале. Армения считает, что в эфире присутствовали высказывания оскорбительного и неприемлемого характера в адрес высокопоставленных чиновников республики. МИД страны не дает информацию касательно того, какая именно это была передача и не называет официальных лиц, которые в ней были упомянуты.