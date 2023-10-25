Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий протокол и направил его в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анкара долгое время не соглашалась на присоединение Королевства к военно-политическому блоку и требовала от шведских властей выполнить обязательства по борьбе с терроризмом. Однако теперь вопрос решен. В Стокгольме ожидают, что процесс вступления завершится за несколько недель. Вместе с тем Венгрия заявку Швеции пока не поддержала.