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Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО

25 октября 2023 07:36
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Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий протокол и направил его в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО-1

Анкара долгое время не соглашалась на присоединение Королевства к военно-политическому блоку и требовала от шведских властей выполнить обязательства по борьбе с терроризмом. Однако теперь вопрос решен. В Стокгольме ожидают, что процесс вступления завершится за несколько недель. Вместе с тем Венгрия заявку Швеции пока не поддержала.

# НАТО # Фотофакт

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