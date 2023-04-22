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Глава Минобороны Италии выразил своё мнение по поводу Украины

22 апреля 2023 10:27
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Украинский конфликт может быть разрешен только в результате переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью итальянского министра обороны Гвидо Крозеттона газете La Stampa.

Он также подчеркнул, что Италия по-прежнему продолжает предоставлять Украине необходимую военную помощь и в то же время добивается разрешения конфликта мирным путем. 

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Москва готова к диалогу, но только если будут учтены ее интересы. Однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.

# Международная политика # Гуидо Крозетто

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