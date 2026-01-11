Американцы против «теневого флота». Зачем США захватывают нефтяные танкеры?

На неделе США захватили 2 танкера, связанных с Венесуэлой. В том числе российский. Власти США считают, что судно Marinera использовалось для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. МИД РФ назвал захват танкера нарушением морского права. А многие эксперты называют инцидент пиратством XXI века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это кадры из культового советского фильма «Пираты XX века». Классика, сюжет которой, как известно, вечен. Вот и в нашем веке события в морях и океанах разворачиваются не менее бурно. Побег, многодневная погоня и наконец захват. Только в нашем случае все происходящее на экране абсолютно реально.

Захват танкера Olina. Сразу появляется вертолет. С него на борт высаживаются американские военные. Подлинность съемки чуть позже подтвердило Южное командование ВС США. Танкер задержали в водах Карибского моря. Olina ходил под флагом Восточного Тимора. Его преследовали несколько недель. А до этого американцы захватили еще один нефтяной танкер, якобы перевозивший венесуэльскую нефть. Это видео 7 января опубликовало Минобороны Америки. Корабль береговой охраны США идет рядом с танкером Marinera, ранее известным как Bella 1. За ним американские военные гонялись буквально по всей Атлантике. Изначально танкер был зафрахтован частным трейдером под флагом Гайаны. Но прямо в море он сменил имя на Marinera, а флаг на российский. В МИД России заявили, что это фактически захват мирного судна и грубейшее нарушение морского права. Но американцы считают, что танкер липовый.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытаются выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкционный режим. США этой зимой объявили настоящий морской бой так называемому теневому флоту. Кроме Marinera и Olina, в январе американские военные захватили танкер Sophia, следовавший под флагом Антигуа и Барбуды. По документам судно принадлежит китайской компании. А в декабре в американские сети попались еще 2 крупные рыбки. Это танкеры Skipper и Centuries. Но в международных водах еще много беглецов, на которых объявлена охота.

Все они, с точки зрения Америки, перевозят санкционную нефть и формируют так называемый «теневой флот». Но таковы они являются только для США и ЕС. Эти танкеры не заходят в американские и европейские порты и не ведут расчетов в долларах, а в остальном точно такие же суда, как и любые другие. С точки зрения национальных юрисдикций и международных норм танкеры ничего не нарушали. Причина, по которой их задерживают США, – обход американской блокады, но такая блокада не санкционирована ООН. Так что действия Штатов незаконны с любой точки зрения, и, по сути, это пиратство.

Андрей Лазуткин, политолог:

С точки зрения права – это беззаконие, это пиратство, это захват. То есть Россия получила, поскольку это был ее флаг, повод для начала, например, войны либо какого-то военного ответа. Либо для такого же захвата. Например, Иран так поступал с американскими судами, когда захватывали иранские танкеры. Но какого-то ответа от России мы пока не увидели. Они боятся срыва переговорного процесса. Поэтому Президент сказал, что, скорее всего, все те переговоры, которые были до, напоминали спектакль. Потому что американцы вроде как всех задабривали, показывали свои хорошие намерения. Но зачем вы захватывали танкеры, если вы хотите мира? Вот это звучало от нашего Президента.