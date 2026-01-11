CNN: Трамп не намерен размещать военные базы в Иране при возможной интервенции

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что возможные действия против Ирана не предполагают размещения войск Америки в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Он предупредил власти Ирана о последствиях гибели протестующих и выразил готовность оказать им помощь. На фоне протестов сын бывшего шаха Реза Пехлеви призвал граждан к забастовкам и захвату ключевых объектов. После его обращений акции усилились, интернет в стране был отключен.

Иранские власти подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства. Президент Масуд Пезешкиан пообещал решить внутренние проблемы и обвинил США и Израиль в провокациях.

Протесты начались из-за падения курса риала и роста цен. Глава центробанка ушел в отставку, его сменил Абдольнасер Хеммати. Инфляция превысила 38%, а доллар на черном рынке достиг 1,4 млн риалов.

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