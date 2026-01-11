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NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро

11 января 2026 19:11
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NYP: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро-0

Во время операции по захвату Николаса Мадуро военные США использовали неизвестный вид оружия, которое, по словам очевидцев, выводило из строя радарные системы и пресекало сопротивление с помощью беспилотников. Об этом пишет NYP.

После прилета вертолетов спецназа охранники заявляют, что было использовано устройство, создававшее мощную звуковую волну. Это привело к серьезным физическим травмам солдат, не позволив им продолжить бой.

Посол России в Каракасе назвал действия США «очень жестокой операцией».

Фото: pixabay

# Международная политика

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