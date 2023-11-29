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Глава МИД Венгрии: в НАТО признают провал контрнаступления ВСУ

29 ноября 2023 08:17
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Ряд глав МИД стран НАТО признали провал контрнаступления ВС Украины, пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ходе заседания Совета глав МИД стран НАТО многие из руководителей внешнеполитических ведомств «вполголоса и с опаской» начали соглашаться с отсутствием прогресса у ВСУ на поле боя.

Также Сийярто добавил, что министры не включали в свои выступления вопрос Киева, а единственная попытка одного из глав МИД заявить о том, что контрнаступление будет победным, была «изолирована».

# Международная политика

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