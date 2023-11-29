Прямой эфир

Сын Рамзана Кадырова назначен куратором батальона имени Шейха Мансура МО РФ

29 ноября 2023 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 16-летний Адам Кадыров, стал куратором батальона имени шейха Мансура, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова.

Депутат на своей странице в соцсети 28 ноября 2023 года сообщил, что «сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора». Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики, начальником службы обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

По словам Адама Делимханова, данное назначение – закономерный результат значимых заслуг Адама Кадырова в отстаивании «религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Забастовка польских перевозчиков может привести к потере 30 млн евро в экспортном обороте Латвии
29 ноября 2023 07:23

Забастовка польских перевозчиков может привести к потере 30 млн евро в экспортном обороте Латвии

Генассамблея ООН призвала Израль покинуть Голанские высоты, захваченные в 1967-м
29 ноября 2023 07:22

Генассамблея ООН призвала Израль покинуть Голанские высоты, захваченные в 1967-м

ВС России подбили украинский танк Leopard 1A5, недавно подаренный Германией
29 ноября 2023 07:17

ВС России подбили украинский танк Leopard 1A5, недавно подаренный Германией