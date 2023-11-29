Сын Рамзана Кадырова назначен куратором батальона имени Шейха Мансура МО РФ

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 16-летний Адам Кадыров, стал куратором батальона имени шейха Мансура, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова.

Депутат на своей странице в соцсети 28 ноября 2023 года сообщил, что «сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора». Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики, начальником службы обеспечения безопасности главы Чеченской Республики.

По словам Адама Делимханова, данное назначение – закономерный результат значимых заслуг Адама Кадырова в отстаивании «религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».