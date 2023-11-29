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Забастовка польских перевозчиков может привести к потере 30 млн евро в экспортном обороте Латвии

29 ноября 2023 07:23
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Латвийский бизнес терпит огромные убытки. Причина – забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка польских перевозчиков может привести к потере 30 млн евро в экспортном обороте Латвии-1

Она может привести к потере 30 миллионов евро в экспортном обороте Латвии. Ущерб подсчитали в местном объединении пищевых предприятий. Там заявили, что протест автоперевозчиков уже существенно повлиял на работу продовольственной отрасли страны. Сейчас республика ищет новые рынки для поставок своей продукции.

# Забастовка # Фотофакт

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