Забастовка польских перевозчиков может привести к потере 30 млн евро в экспортном обороте Латвии

Латвийский бизнес терпит огромные убытки. Причина – забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она может привести к потере 30 миллионов евро в экспортном обороте Латвии. Ущерб подсчитали в местном объединении пищевых предприятий. Там заявили, что протест автоперевозчиков уже существенно повлиял на работу продовольственной отрасли страны. Сейчас республика ищет новые рынки для поставок своей продукции.