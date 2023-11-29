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Генассамблея ООН призвала Израль покинуть Голанские высоты, захваченные в 1967-м

29 ноября 2023 07:22
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Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль освободить оккупированные Голанские высоты. За проголосовала 91 страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генассамблея ООН призвала Израль покинуть Голанские высоты, захваченные в 1967-м-1

Документ выражает глубокую обеспокоенность фактом, что Израиль до сих пор не покинул территорию, захваченную в 1967 году в ходе шестидневной войны. И это несмотря на осуждение мирового сообщества и ранее принятые резолюции. Стоит отметить, что решения Генассамблеи не носят обязательного характера, в отличие от резолюций Совбеза ООН. Голанские высоты занимают стратегическое положение, поскольку позволяют контролировать восточные районы. Израиль оправдал их захват необходимостью обеспечения собственной безопасности.

# ООН # Фотофакт

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