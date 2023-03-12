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Сенат Франции одобрил пенсионную реформу

12 марта 2023 10:31
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Французский Сенат поддержал пенсионную реформу, несмотря на масштабные протесты в стране, которые не стихают с последних чисел января.

Пенсионная реформа одобрена в субботу, 10 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на премьера Франции Элизабет Борн. Она обнародовала итоги голосования. Более ста девяноста пяти сенаторов поддержали пенсионную реформу, сто двенадцать свои голоса за нее не отдали.

Перед тем, как одобрить реформу по вопросу пенсий, обсуждения в Сенате длились сотни часов. Это крайне важный этап, итоговое решение будет принято в ближайшие дни, подытожила Борн.

После одобрения текста реформы Сенатом комиссия, в которую входят депутаты и сенаторы, должна согласовать его итоговую версию. Сообщается, что комиссия соберется пятнадцатого марта. Если правительство поддерживает окончательный текст пенсионной реформы, он выносится на голосование в Сенат, а потом в Национальное собрание. Реформа будет принята в случае, если обе палаты отдадут свои голоса за.

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# Международная политика

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