Глава МИД Сийярто: Венргия больше не потерпит упреков со стороны США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не намерена впредь терпеть высказывания Соединенных Штатов о положении дел с демократией в государстве. Об этом заявлении рассказал представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, передает РИА Новости.

Сийярто упомянул о недавних внутриполитических событиях в США и выступил с критикой стремления вычеркнуть экс-президента Дональда Трампа из числа кандидатов на пост главы государства. Он также обратился к Белому дому с просьбой отказаться от заявлений о демократии и государственных институтах в Венгрии.

Также Ковач добавил со ссылкой на главу МИД, что в то время как США может дисквалифицировать одного из основных кандидатов в президенты, в Венгрии не будут воспринимать никакую подобную критику в адрес собственной политической системы.

Трампу предъявлены 91 обвинение по 4 уголовным делам, которые он считает стремлением воспрепятствовать его возвращению в Белый дом. Уточняется, что ему грозит более 700 лет лишения свободы.