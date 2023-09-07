С 1 октября женщинам-медикам запретят выезжать из Украины

С 1 октября 2023 года в Украине будет ограничен выезд для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, ставшим на воинский учет. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет РИА Новости.

Женщины приобретут статус военнообязанных, а это значит, что выезд за границу для них будет закрыт. В настоящее время не предполагается расширение перечня профессий женщин, которые должны в обязательном порядке становиться на воинский учет.

По-прежнему мобилизационный ресурс Украины дает право на дополнительный набор в армию мужчин призывного возраста без изменения законодательства. С 24 февраля 2022 года Украина находится в условиях военного положения, а на период действия военного режима выезд за границу мужчин в возрастах от 18 до 60 лет запрещен.