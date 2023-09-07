ЕС пообещал Украине помощи в два раза больше, чем США

Государства Европейского союза пообещали оказать Киеву помощи в два раза больше, чем США. Такая информация опубликована на сайте Института мировой экономики Киля, передает РИА Новости .

Отмечается, что Европа обошла Штаты по части обещаний помощи Украине, а причиной этого стал «Украинский фонд ЕС» на сумму в 50 млрд евро. Другие европейские страны также нарастили поддержку многолетними пакетами помощи.

Так, объем анонсированной помощи странами и институтами Евросоюза составил более 130 млрд евро, американский – менее 70 млрд евро. Если в расчет брать все европейские страны, то сумма составит 156 млрд евро.