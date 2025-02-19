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У Папы Римского Франциска врачи диагностировали двустороннюю пневмонию

19 февраля 2025 06:10
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Папа Римский Франциск, которого госпитализировали в больницу имени Агостина Джемелли 14 февраля, продолжает находиться в медучреждении. У него диагностирована двусторонняя пневмония, информирует служба печати Святого престола, пишет ТАСС.

Сообщается, что общее состояние понтифика характеризуется как стабильное, но «общая клиническая картина остается сложной». До госпитализации Папа Римский Франциск три недели страдал бронхитом. Отмечается, что у 88-летнего главы Римско-католической церкви это заболевание диагностируется каждый зимний период. В 2023 году Франциск проходил лечение в медучреждении на фоне воспаления дыхательных путей. Позже он сообщил журналистам, что тогда перенес воспаление легких и «это было непросто».

# Папа Римский Франциск

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