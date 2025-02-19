300 млрд долларов: столько составили потери американских компаний после ухода из РФ

Представители делегации со стороны Соединенных Штатов, которые принимали участие в переговорном процессе с представителями российской стороны накануне 18 февраля в Эр-Рияде, удивились потерям компаний от ухода из Российской Федерации. Сумма оценивается в триста миллиардов долларов, пишет РИА Новости.

Комментируя реакцию американской стороны, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который отвечает за экономический аспект переговоров, отметил, что цифры вызвали удивление. Представители делегаций в двустороннем порядке обсудили, что экономические проекты «в правильное время» могут быть крайне позитивными для граждан двух стран. «Это создает позитивную канву, в том числе, в сфере здравоохранения, а также других сферах», – заявил Дмитриев.

Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Их главная цель заключалась в том, чтобы найти точки соприкосновения и договориться, как начать переговоры по Украине.

Мир в Украине после выборов, участие ЕС – собрали главное из переговоров в Эр-Рияде