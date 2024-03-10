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В Танзании погибли 9 человек из-за черепахи, 8 из них – дети

10 марта 2024 13:46
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В Танзании девять людей умерли и еще 78 были помещены в больницу после того, как съели мясо морских черепах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press со ссылкой на власти. Также сообщается, что погибли 9 детей.
 
Мясо морских морских черепах является одним из деликатесов для жителей острова Занзибар, но порой его потребление приводит к смертельному отравлению, известному как хелонитоксис. На острове Пемба, который входит в состав архипелага Занзибар, после употребления мяса морской морской черепахи умерли восемь детей и один взрослый. Лабораторный анализ показал, что все жертвы ели мясо морской черепахи.

# Массовое отравление

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