Полиция Лондона задержала врезавшегося в ворота Букингемского дворца водителя

Согласно данным Скотланд-Ярда, подозреваемый был арестован по подозрению в нанесении ущерба и после был перенаправлен в госпиталь. О других пострадавших не сообщалось. В данный момент полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Ворота, которые получили значительные повреждения, начали восстанавливать. Известно, что в момент ЧП во дворце никого из представителей королевской семьи не было.