Прямой эфир

Полиция Лондона задержала врезавшегося в ворота Букингемского дворца водителя

10 марта 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полиция Лондона задержала водителя автомобиля, который ночью врезался в ворота Букингемского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Лондона задержала врезавшегося в ворота Букингемского дворца водителя-1

Согласно данным Скотланд-Ярда, подозреваемый был арестован по подозрению в нанесении ущерба и после был перенаправлен в госпиталь. О других пострадавших не сообщалось. В данный момент полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Ворота, которые получили значительные повреждения, начали восстанавливать. Известно, что в момент ЧП во дворце никого из представителей королевской семьи не было.

# ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
В Португалии проходят внеочередные парламентские выборы
10 марта 2024 13:39

В Португалии проходят внеочередные парламентские выборы

Глава МО Италии: Париж и Варшава не имеют права делать заявления от лица НАТО
10 марта 2024 13:21

Глава МО Италии: Париж и Варшава не имеют права делать заявления от лица НАТО

Писториус сообщил о дыре в бюджете бундесвера
10 марта 2024 12:58

Писториус сообщил о дыре в бюджете бундесвера