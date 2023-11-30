Глава МИД Австрии назвал отказ Запада от переговоров с РФ опасным

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Западу не следует избегать переговоров с Россией, подчеркивая опасность изоляции во внешнеполитической деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Puls24.

«Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими. Я считаю, что тенденция копаться в наших собственных эхо-камерах во внешней политике опасна для жизни», – отметил он.

Он также поддержал решение Северной Македонии, чтобы на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Шалленберг констатировал, что ОБСЕ находится в кризисе, но при этом подчеркнул значимость организации.

Изначально предполагалось, что Лавров приедет в страну через Болгарию, но из-за того, что София отказалась впустить в страну представителя министерства иностранных дел РФ Марию Захарову, борт Лаврова прилетел в Северную Македонию через Грецию.

Сообщается, что в Скопье у Лаврова могут состояться двусторонние и многосторонние встречи.