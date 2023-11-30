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Financial Times: советники Зеленского могут стать новыми украинскими олигархами

30 ноября 2023 09:13
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Украинские политические деятели выражают опасения, что приближенные президента Украины Зеленского могут превратиться в «новых олигархов». Об этом  сообщает Financial Times, пишет РИА Новости.

Они опасаются широких полномочий, которыми наделена команда советников Зеленского. Активист Дарья Калинюк выразила опасения по вопросу возможности появления «новых олигархов» с помощью схем по «хищению средств». 

Марчин Валецки из Национального демократического института тоже указал на возможности для коррупции в Украине. При этом английские журналисты отметили, что Служба безопасности Украины внушает опасения своими методами и широкими полномочиями.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский был обвинен в мошенничестве, и срок его ареста был продлен на два месяца. В то же время, одним из требований ЕС к Украине является борьба с коррупцией и олигархами.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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