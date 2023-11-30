ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в Газе на один день

Движение ХАМАС, действующее в секторе Газа, заявило о продлении на один день срока гуманитарного перемирия, что подтвердил МИД Катара. Об этом пишет РИА Новости.

Перемирие продлено после того, как Израиль получит новый список освобожденных им заложников, в том числе десяти детей и женщин.

Однако ХАМАС заявляет, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей из списка заложников и тела трех погибших. За последние пять дней Израиль освободил 61 своего гражданина и 25 иностранцев. У ХАМАС все еще могут находиться в плену около 200-250 заложников.